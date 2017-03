MILANO. 11 MAR. Auchan ha reso noto il ritiro dai suoi punti vendita delle Batterie dei Computer Notebook – HP in quanto rischiano di surriscaldarsi e prendere fuoco.

Sul sito web della nota catena di supermarket è stato pubblicato un comunicato di HP con cui si avverte la clientela in possesso delle batterie interessate, di riportarle subito negli store per il rimborso o la sostituzione con un altro prodotto.

Il richiamo segue quello preannunciato a giugno 2016 da HP in tutto il mondo e in collaborazione con vari enti governativi delle batterie che possono surriscaldarsi e prendere fuoco.

Ecco cosa scrive Auchan: “Il 24 gennaio 2017, HP ha annunciato un’ estensione del suo programma di ritiro e sostituzione volontaria, in corso a livello mondiale, di determinate batterie di computer notebook, annunciato a giugno 2016. Il programma è stato esteso per includere ulteriori batterie spedite con gli stessi notebook. Le batterie interessate sono state fornite con specifici computer notebook HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario e HP Pavilion venduti in tutto il mondo da marzo 2013 ad ottobre 2016, e/o vendute come accessori o pezzi di ricambio o fornite in sostituzione attraverso il Supporto. Le batterie interessate potrebbero surriscaldarsi, presentando un rischio di incendio e ustioni per i clienti.

HP invita i clienti a ricontrollare tutti i prodotti potenzialmente interessati. Batterie potenzialmente interessate e numeri dei codici a barre 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6DEMA, 6DEMH, 6EBVA, 6CZMB, 6DGAL. Il segno ^ può essere un numero, un carattere o una lettera. È essenziale ricontrollare la batteria in uso, anche se la verifica era già stata fatta in precedenza. Questo ritiro è stato condotto in cooperazione con varie agenzie normative governative”.

Cosa fare?

Andare al sito HP Ritiro Batterie: http://www.HP.com/go/batteryprogram2016 per ricontrollare la batteria. Se la batteria in uso è tra quelle interessate, cessarne immediatamente l’utilizzo e rimuoverla dal notebook. HP fornirà gratuitamente una batteria sostitutiva per ciascuna batteria interessata verificata.

Nota: è possibile continuare ad utilizzare il proprio notebook senza la batteria, collegandolo all’alimentazione esterna.