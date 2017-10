ROMA. Attico dell’ex arcivescovo di Genova Tarcisio Bertone. Oggi il Promotore di Giustizia del Vaticano (il pm dello Stato Pontificio) ha chiesto tre anni di reclusione per l’ex vicepresidente del Galliera di Genova ed ex presidente del Bambino Gesù, Giuseppe Profiti, che decise di utilizzare la somma di 422mila euro per finanziare la ristrutturazione del lussuoso appartamento dell’allora Segretario di Stato vaticano.

La motivazione di volere fare attività di raccolta fondi per l’ospedale pediatrico non ha convinto la pubblica accusa. E così, all’ottava udienza del processo, il procuratore ha chiesto la condanna per il reato di peculato per distrazione: oltre ai tre anni di reclusione, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ed una sanzione pecuniaria di 5mila euro.

La sentenza dovrebbe arrivare, salvo imprevisti, sabato 14 ottobre, giorno in cui è stata calendarizzata l’udienza per le arringhe difensive, le eventuali deposizioni degli imputati, e a seguire “la camera di consiglio e la lettura del dispositivo”.





Il Promotore di Giustizia ha sottolineato come il processo abbia fatto emergere “un quadro desolante” e “una vicenda sorprendente caratterizzata da opacità, silenzi, pessima gestione della cosa pubblica”.

Quanto alla vicenda, il magistrato pontificio Roberto Zanotti, Promotore aggiunto, ha rilevato come non ci sia “nessun dubbio” sul fatto, ossia il trasferimento dei 422mila euro, che peraltro era stato ammesso dallo stesso Profiti come scelta per la attività raccolta fondi.

La pubblica accusa ha insistito: c’è stato “un vizio di eccesso di potere”, “un caso di peculato con la deviazione dei principi generali di buona amministrazione” e “uso illecito di denaro pubblico”.

Alla “discrezionalità c’è un limite”, ha spiegato il Promotore.

Resta sullo sfondo del caso la figura dell’imprenditore Gianantonio Bandera (intimo del Cardinale Bertone da anni) che ha eseguito i lavori ed intascato i soldi. E che “forse è stato retribuito due volte” ha fatto notare il Promotore sottolineando che in ogni caso “ha ottenuto un ingiustificato arricchimento”.