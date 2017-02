GENOVA. 27 FEB. “LADISA spa si arricchisce sulla pelle dei sans papiers collaborando con i CIE. Genova, notte del 16/02 incendiati 3 furgoni della ditta LADISA contro il nuovo piano di rastrellamenti del Viminale e gli accordi Italia-Libia e Italia-Nigeria per i rimpatri e gli internamenti nei campi di prigionia dei Paesi di provenienza. Solidarietà agli anarchici/e detenuti in AS2. Vendetta per tutti gli uomini e le donne uccisi dalle frontiere”.

E’ il testo della rivendicazione (anonima) di un attentato, di stampo anarchico-antagonista, pubblicata ieri sul sito web “informa-azione”. Sull’episodio, avvenuto fra Molassana e Struppa, dove ha la sede la storica azienda che ha vari appalti di ristorazione, sta indagando la Digos.