Atletica, record per la cussina Bogliolo a Modena

GENOVA 17 GEN. Nella giornata di sabato a Modena è stato registrato il record ligure di Luminosa Bogliolo nei 60 hs. In batteria abbassa il record, che già deteneva con 8.56, a 8.53 ed in finale lo porta ad un fantastico 8.45. Ottimo viatico per i Campionati Italiani Under 23 e Assoluti che si terranno ad Ancona a febbraio.

Nella stessa gara buon esordio stagionale per Alessandra Graciano con 9.14 e PB per l’eptatleta Eleonora Ferrero con 9.15, che realizza anche la misura di 1.64 nel salto in alto, con ottime prospettive in vista dei Campionati Italiani di prove multiple previsti a Padova a fine gennaio. PB anche la giovane Elena Gaggero nei 60 piani con 8.05 e per Nicolò Sciri (7.53).

Domenica ai Campionati Regionali Master di cross a Le Manie, Cassandra Sprenger ha vinto nella categoria SF40 e Luisa Pareto si è classificata seconda nella categoria SF50. Davvero un ottimo inizio della stagione indoor per i colori biancorossi.