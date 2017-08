Atletica, la cussina Bogliolo alle Universiadi di Taipei

GENOVA 15 AGO. La Direzione Tecnica Federale della FIDAL, d’intesa con il Centro Universitario Sportivo Italiano, ha ufficializzato la delegazione azzurra che rappresenterà l’Italia in occasione delle Universiadi di Taipei 2017.

Tra gli atleti la cussina Luminosa Bogliolo nei 100 hs, grazie ai brillanti risultati dell’anno che l’hanno vista aggiudicarsi sia il titolo italiano U23 che i Campionati Nazionali Universitari. Per il settore tecnico faranno parte della delegazione azzurra gli allenatori biancorossi Eugenio Paolino per i salti e Walter Superina per i lanci. Le più vive congratulazioni ed un in bocca al lupo all’atleta ed ai tecnici da parte di tutto il movimento ligure.