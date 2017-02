Atletica, Italiani Indoor U23: record per la Bogliolo

GENOVA 7 FEB. La cussina Luminosa Bogliolo conquista la medaglia d’argento nei 60 hs ai Campionati Italiani Indoor U23 di Ancona e migliora per la terza volta in questa stagione il già suo record ligure nella specialità, portandolo a 8.43. Forse una lieve amarezza per la caduta della Gyedu nella corsia a fianco, che potrebbe averla disturbata. Ora appuntamento ai Campionati Italiani Assoluti indoor il 18 febbraio, per giocare anche lì un ruolo da protagonista.

Sempre ai CI U23 ottimo quinto posto per lo junior Giordano Musso nel lancio del peso, che supera la barriera dei 15 m migliorando il propio PB di oltre 40 cm (15.05). Ottava posizione per la junior Agnese Gamberini nel salto con l’asta che scavalca l’asticella a 3.30 m. Undicesima posizione per Luigi Cafiero nel salto triplo promesse (13.84 m).

Ottimo risultato anche per Andrea Delfino, che sabato a Modena realizza il PB nei 60 m piani con il tempo di 7.02.