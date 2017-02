Atletica, bronzo per il cussino Calcagno ad Ancona

GENOVA 21 FEB. Weekend di ottimi risultati per il CUS Genova Atletica. Medaglia di Bronzo per Simone Calcagno nel salto triplo ai Campionati Italiani Assoluti Indoor svoltisi ad Ancona in questo weekend. Il triplista cussino, con una splendida progressione supera al al sesto salto la soglia dei 16 metri (16.03) conquistando il podio ed il nuovo record ligure assoluto al coperto. Davvero una bella soddisfazione per Simone, che ha saputo superare con determinazione i diversi infortuni che lo hanno tormentato negli ultimi tempi. Ottimi i risultati anche per gli altri atleti biancorossi impegnati nella massima rassegna nazionale al coperto.

Luminosa Bogliolo continua a stupire cogliendo in finale il quinto posto, e migliorando per la terza volta nella stagione il suo record ligure nei 60 hs lo porta a 8.40. Nei 1500 metri Andrea Ghia ottiene la sesta posizione in una gara molto tattica (3.53.19 il tempo). Il capitano Samuele Devarti conquista la finale nei 60 hs maschili col tempo di 8.09 (SB) classificandosi all’ottavo posto. Ottimo pertanto il bilancio per il nostro club, con tutti i partecipanti piazzati nei primi otto. Grazie a questi risultati la squadra maschile si classifica al dodicesimo posto nella classifica nazionale a squadre comprendente anche i gruppo sportivi militari.

A Sarzana si è svolta domenica la seconda prova dei CdS regionali di cross, che ha visto il buon esordio stagionale della mezzofondista Elisabetta Ottonello, classificatasi al terzo posto nella gara assoluta. Nutrita la partecipazione delle squadre giovanili cussine, che hanno conquistato il secondo posto nella categoria Ragazzi (Stegagnini Nicola, Stocchino Giovanni, Privitera Luca) e la terza posizione nella categoria Cadette (Achelli Eleonora, Giacobbe Silvia, Ivaldi Elena).