Atalanta-Samp, pagelle LN: Quaglia spreca

GENOVA 22 GEN. La Samp perde a Bergamo contro l’Atalanta dopo una prestazione dai due volti.

Bene Puggioni mentre Torreira commette un’ingenuità grave.

Le pagelle di LN:

Pagellone:

Berisha:7

Masiello:6,5

Caldara:7

Bastoni: 6,5

Conti: 6,5

Melegoni:6

Freuler:6,5

Spinazzola:6,5

Kurtic:7,5

Gomez:7,5

Petagna:8

Grassi:6

D’Alessandro: Sv

Allenatore: Gasperini: 6,5

Sampdoria

Puggioni:6,5 Ancora di salvezza, l’estremo difensore non ha colpe sul gol preso,salva la Sampdoria sul tiro di Gomez.

-Pavlovic:5,5 Immaturo: una prestazione sottotono per il difensore blucerchiato, torna ad essere titolare dopo l’infortunio.

-Skriniair:5 Spento: Milan gioca in modo disordinato, prestazione non sufficiente.

-Silevestre:4,5 Acerbo: Non copre la fase difensiva, sbaglia diverse palle intercettate.

-Pereira: 5 Assente: il talento portoghese non era in giornata, giornata no per il baby talento lusitano.

-Praet: 5,5: Sfortunato: prestazione discreta, peccato per l’infortunio.

-Torreira: 4 Ingenuo: fa più danni che la grandine, causando il penalty, ingenuità gravissima.

-Linetty:5,5 Spaesato: il centrocampista spreca, non era al meglio della forma.

B.Fernandes: 4 Irriconoscibile: Il trequartista ha giocato male sbagliando diversi palloni.

Shick:5 Sciupone:il talento ceco spreca l’occasione del gol, paga l’inesperienza .

-Quagliarella:4,5 Inguardabile: l’attaccante campano spreca l’occasione più ghiotta del match.

-Muriel:4 Svogliato: il bomber a secco ormai da due mesi, non c’entra la porta in nessuna occasione appare fuori forma.

-Djuricic:5 Incostante: nulla da fare per il trequartista serbo, gioca non al meglio in modo falloso.

-Budimir: Sv

Allenatore Giampaolo: 4 Scialbo: sbaglia l’interpretazione della gara.

Simone Mora