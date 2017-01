Atalanta-Samp, formazione: rientra Barreto

GENOVA 22 GEN. Oggi la Samp affronterà l’Atalanta allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia”.

Ieri Marco Giampaolo ha nuovamente diviso la squadra in due gruppi per far coincidere le esigenze di recupero dei calciatori maggiormente impegnati a Roma in TIM Cup e la preparazione tattica della sfida con i nerazzurri (prima parte sul campo principale del “Mugnaini”, seconda su quello superiore).

Test. Primo test in gruppo per Edgar Barreto, inserito nella lista degli arruolati. Ricky Alvarez, al termine del lavoro, ha invece palesato uno stato infiammatorio al ginocchio destro che lo costringerà a saltare la trasferta al pari di Stanley Amuzie, Carlos Carbonero, Jacopo Sala ed Emiliano Viviano. Sono dunque 22 i convocati per la sfida con i bergamaschi; di seguito l’elenco completo.

Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Pereira, Regini, Silvestre, Skriniar.

Centrocampisti: Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.