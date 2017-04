Asteroide ‘sfiora’ la terra a 16.000 chilometri

ROMA. 4 APR. Un asteroide ha sfiorato alle 12,31 italiane, la Terra. Si tratta dell’asteroide 2017 GM, che è passato vicino alla Terra ad una distanza inferiore a 16.000 chilometri.

Si è trattato di uno dei passaggi più ravvicinati mai registrati.

L’asteroide, che ha un diametro di quattro metri, è stato scoperto solo ieri dal programma Mount Lemmon Survey, dell’università dell’Arizona.

Non c’era alcun rischio d’impatto in quanto la distanza, per quanto ravvicinata, è al di sopra della superficie terrestre, spiegano gli esperti del Virtual Telescope e che lo ha appena fotografato grazie alla collaborazione con il Tenagra Obervatory.

Approfondimento su Virtual Telescope: http://www.virtualtelescope.eu/2017/04/04/near-earth-asteroid-2017-gm-extremely-close-encounter-image-2-apr-2017/