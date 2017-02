Aster, un nuovo semaforo in via Donato Somma a Nervi

GENOVA. 14 FEB. Dopo diverse polemiche e richieste da parte dei cittadini, la Direzione Mobilità del Comune di Genova aveva progettato la presenza di un semaforo di ultima generazione.

E così è stato, ora in via Donato Somma nel quartiere di Genova Nervi è in funzione un nuovo semaforo sulle strisce pedonali.

Lo comunica la Stessa Aster con un tweet sul noto social network “E’ in funzione il nuovo #semaforo di Via D.Somma realizzato da #ASTer su progetto della Direzione Mobilità del Comune di Genova”.