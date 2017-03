Asta Stelle con Genoa experience, Walk About Sampdoria e le maglie di Regini, Terzi e Ceccarelli

GENOVA. 17 MAR. Due Genoa Experience per Genoa-Atalanta, due Walk About per il match tra Sampdoria e Fiorentina e le maglie di Vasco Regini (Sampdoria), Claudio Terzi (Spezia) e Luca Ceccarelli (Entella). Sono questi i cimeli messi all’asta da Stelle Nello Sport sulla piattaforma CharityStars fino a giovedì 23 marzo per aiutare la Gigi Ghirotti.

I tifosi del Genoa potranno provare un’esperienza fantastica in occasione della partita contro l’Atalanta di domenica 2 aprile con calcio d’inizio alle 15. All’asta ci sono infatti due experience che comprendono prima dell’inizio della partita la visita degli spogliatoi, del campo da gioco, della sala stampa, della sala interviste e di quella dell’ospitalità. Un giornata magica in cui sarà possibile incontrare i giocatori rossoblù e gli istanti precedenti la gara, con la possibilità di scattare foto e di avere gli autografi di alcuni di loro per poi guardare la partita dalla Tribuna.

L’asta benefica di Stelle Nello Sport mette in palio anche due Walk About per la partita Sampdoria-Fiorentina di domenica nove aprile alle 12,30. Il pacchetto consentirà a chi si aggiudicherà i biglietti di vivere l’emozione del prepartita con un tour esclusivo del “Ferraris”: l’ingresso a bordocampo, l’accesso agli spogliatoi, alla sala stampa e alla mixed-zone, dove si potrà assistere in primissimo piano all’arrivo dei giocatori. I due tifosi saranno poi accompagnati in tribuna inferiore per vivere il match in una posizione privilegiata con la possibilità di avere accesso all’area hospitality del Ferraris.

E non finisce qui perché da oggi e fino a giovedì 23 marzo all’asta ci sono anche le maglie ufficiali e autografate di Vasco Regini, capitano della Sampdoria, di Claudio Terzi dello Spezia e di Luca Ceccarelli delll’Entella.

La settimana di asta benefica di Stelle Nello Sport a favore della Gigi Ghirotti è scattata e tra sette giorni ci saranno altri grandi cimeli con molte sorprese. Clicca qui per continuare a seguire l’asta: https://www.charitystars.com/vip/stelle-nello-sport?lang=it