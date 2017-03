GENOVA. 31 MAR. “Una parte sempre più ampia della popolazione genovese è costituita da anziani con necessità e bisogni specifici e particolari. Per questo motivo e per un sempre maggiore interesse nei confronti dei temi che interessano la vita sociale a Genova, abbiamo organizzato questo convegno per analizzare insieme ad esperti ed operatori del settore quali servizi sono offerti e quali le nuove richieste derivate da un invecchiamento prolungato e spesso attivo. Se sei una persona anziana, o sei un familiare con anziani da accudire, un professionista di servizi assistenziali, un medico, un infermiere non puoi mancare al convegno”.

Lo hanno comunicato gli organizzatori del convegno che si tiene oggi alle 17.00 presso BiBi Service in via XX settembre 41/3°piano.

Interverranno FILIPPO COSTA, ERNESTO PALLUMERI, CARLO BORGHETTI, CRISTINA LODI, ALESSANDRO FREGA, CLAUDIO REGAZZONI, LORENZO SAMPIETRO, PAOLA CERMELLI.