Assessore Rixi in Valbormida: previste 100 nuove assunzioni

GENOVA. 19 GEN. Ammonta a 24 milioni e 450mila euro l’investimento complessivo della Continental Brakers Italy spa per lo sviluppo del progetto di realizzazione e commercializzazione di un innovativo freno a tamburo ad attuazione elettrica nello stabilimento di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, visitato oggi dall’assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi.

“Oggi – ha dichiarato l’assessore Rixi – abbiamo comunicato ufficialmente ai vertici aziendali il via libera alla prima tranche di finanziamento da 3 milioni e 245mila euro, che concludono la prima fase del progetto, su un totale di 7 milioni di euro attraverso il bando Por Fesr 2014- 2020 su ricerca e innovazione, che avevamo aperto a dicembre 2015 e che la Continental di Cairo si è aggiudicata. Con lo sviluppo di questo nuovo freno a tamburo, l’azienda potrà diversificarsi il proprio portafoglio clienti, aumentare la propria competitività sul mercato e garantire, oltre al riassorbimento della manodopera in cassa integrazione, anche nuovi posti di lavoro già in parte generati”.

Secondo le stime dell’azienda, nello stabilimento valbormidese sono previste circa 100 nuove assunzioni, tra tecnici, personale qualificato e addetti alla produzione. Attualmente sono 408 gli occupati, tra diretti e indiretti, dello stabilimento di Cairo Montenotte.

“Dopo Continental a Cairo Montenotte – ha aggiunto l’assessore Rixi – sono stato a Dego in visita alla vetreria Verallia per vedere la realizzazione della nuova linea produttiva, frutto di un investimento di 20milioni di euro e discutere di altri possibili investimenti. Un segnale importante specie in un momento così difficile per il territorio. Indispensabile il confronto con le nostre aziende per conoscere le loro esigenze, studiare in Regione strumenti a sostegno degli investimenti ed eventualmente portare le loro richieste al tavolo del ministero. Il rilancio e la valorizzazione del nostro territorio passa per gli investimenti, l’innovazione delle nostre aziende e la crescita dell’occupazione”.