GENOVA. 5 MAR. “Toti tiri fuori dal cassetto la nostra proposta per trasmettere in streaming le commissioni regionali e renderle così pubbliche alla cittadinanza. Da oltre un anno e mezzo è bloccata in Commissione I, in attesa di essere calendarizzata.”

Lo chiedono i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, che nel settembre 2015 avevano depositato una proposta di legge, a prima firma Fabio Tosi, con lo scopo di garantire trasparenza ed efficienza ai cittadini “come promesso (da tutti…Toti compreso) in campagna elettorale”.

“Da allora – spiegano i consiglieri pentastellati – quel documento è rimasto nel limbo, vergognosamente ignorato e dimenticato da tutte le forze politiche che pretendono di dare lezioni di produttività. Con quella proposta di legge abbiamo chiesto una modifica alla legge regionale statutaria del 2005 in merito alla pubblicità dei lavori nelle commissioni consiliari. Se i professionisti della politica non hanno nulla da nascondere, come affermano, tirino fuori dal ghiaccio quel documento, lo calendarizzino e lo portino in consiglio regionale alla prima data utile. A quel punto vedremo se avranno il coraggio di votarlo di fronte ai cittadini liguri. Dovessero approvarlo, centrodestra e centrosinistra sarebbero obbligati a lavorare con maggiore serietà”.