Assemblea antifascista decide: sabato presidio in via Serra

GENOVA. 5 OTT. Non si placa la protesta degli attivisti di “Genova Antifascista” per l’apertura in città delle sedi dei movimenti estrema destra CasaPound e Lealtà Azione. Ieri pomeriggio c’è stata la ‘assemblea antifascista’ in piazza De Ferrari, che ha confermato il presidio di sabato prossimo nella zona di via Serra per manifestare contro l’apertura della sede dell’associazione La Superba (Lealtà Azione).

“Faremo un presidio il 7 ottobre nella zona di via Serra a partire dalle 15” hanno ribadito ieri gli organizzatori, che si dichiarano “aperti a tutti gli antifascisti” ed hanno aggiunto: “Non permetteremo in nessun modo ai covi fascisti di aprire”.

Presenti al presidio di De Ferrari circa 150 persone (l’Anpi era assente). In piazza il mondo antagonista e delle associazioni con alcuni rappresentanti dei partiti della sinistra istituzionale come il consigliere regionale di Rete a Sinistra Gianni Pastorino ed un partigiano novantenne della Brigata Berto che ha cantato “Bella Ciao”.





L’assemblea si è aggiornata per organizzare il presidio di sabato. Non si sa ancora se al presidio parteciperanno Arci e Cgil.

