GENOVA. 12 MAR. Un ricorso in merito all’assegnazione della gestione dei campi da tennis e degli spazi verdi di Valletta Cambiaso è stato depositato al Tar di Genova.

Il Comune di Genova, proprietario del complesso sportivo e dell’area verde, dopo che la Federtennis aveva deciso di recedere dalla concessione, aveva aperto un bando pubblico che ha visto l’aggiudicazione di Valletta Cambiaso per otto mesi a My Tennis, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con Tennis Club Genova 1893, S.S.Trionfo Ligure 1907 e Lta.

Adesso Park Tennis, che aveva presentato un’altra offerta ritenuta ammissibile assieme al Centro Universitario Sportivo, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria.

Ora, dopo la rivalità a livello sportivo tra le due società, la Tennis Club Genova 1893 e il Park Tennis, si accende anche quella a suon di carte bollate.

Le due società si contendono il primato agonistico in città e a livello nazionale.

Il Park Tennis, che ha tra i tesserati anche Fabio Fognini, è stato campione d’Italia nel 2016 con la squadra maschile; presidente onorario è Vittorio Malacalza.

Il Tennis club Genova, ha le squadre maschile e femminile in serie A e con le donne è stata vicecampione d’Italia nel 2016.

My Tennis è la società che organizza l’Aon Open Challanger memorial Giorgio Messina, il più importante torneo su terra rossa in Italia dopo gli internazionali d’Italia, con un montepremi da 125 mila euro.