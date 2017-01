GENOVA. 14 OTT. Apprendiamo oggi che la coreografa spezzina Michela Lucenti, fondatrice della compagnia Balletto Civile e direttrice artistica del festival Resistere e Creare di Genova (Teatro della Tosse) e co-direttrice di Fuori Luogo La Spezia, è stata chiamata a condurre il corso di Storia della Danza al Dipartimento di Scienze Umanistiche, con indirizzo Arti e Spettacolo dell’Università di Genova.

Un incarico prestigioso per il quale si presuppone occorrano dei titoli specifici. Leggendo accuratamente il cv della Lucenti leggiamo che la sua preparazione culturale riguarda espressamente un formazione nella danza e nel teatro :“Michela Lucenti incontra il lavoro della compagnia di Pina Bausch attraverso i suoi danzatori Beatrice Libonati e Jan Minarik, conoscenza importante che segnerà profondamente le sue scelte. Frequenta la Scuola Biennale del Teatro Stabile di Genova. Contemporaneamente incontra l’ultima fase del lavoro di ricerca di Jerzy Grotowski, attraverso gli insegnamenti di Thomas Richards.Come naturale prosecuzione dell’esperienza de L’IMPASTO Comunità Teatrale Nomade, frutto della lunga collaborazione artistica con Alessandro Berti, nel 2003 fonda il progetto BALLETTO CIVILE” a seguire un lungo elenco di spettacoli da lei creati e realizzati con la compagnia. Questo detta il curriculum vitae pubblicato sul suo sito internet. Nessun cenno a laurea nè tantomeno ad un percorso come ricercatrice. Come sappiamo in Italia esistono due categorie di docenti universitari: i professori di seconda fascia o “associati” e quelli di prima fascia o “ordinari”. Si tratta delle due tappe successive a quella di ricercatore nella carriera universitaria. Per accedere a entrambi i ruoli è previsto un concorso, le cui modalità di svolgimento sono state recentemente riformate da un decreto del ministero dell’università e della ricerca scientifica.

A questo punto sorge spontanea qualche domanda: con quali criteri e per quali titoli è stato assegnato questo incarico a Michela Lucenti?… La ballerina ha effettuato un regolare concorso?… ad oggi all’interno dell’ Ateneo genovese si diventa professori ad honorem?…

FRANCESCA CAMPONERO

AGGIORNAMENTO