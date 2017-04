Asfoter – Confcommercio e i percorsi formativi a Savona

SAVONA. 1 APR. “Cambiamento, gestire il cambiamento”. E’ questa la frase ricorrente per chi deve svolgere od intraprendere un’attività in campo commerciale e turistico.

A questa necessità si adegua anche l’attività di ASFOTER, l’Ente di Formazione della Confcommercio di Savona che ieri sera ha presentato agli associati il nuovo catalogo dei corsi e ha ascoltato le loro esigenze di formazione.

Aggiornamento, informazione e formazione sono le parole chiave per affrontare le sfide che il mercato quotidianamente propone e che solo attraverso l’innovazione possiamo pensare di superare.

Accanto ai percorsi formativi obbligatori per chi vuole avviare un’attività, si propongono le aree relative all’acquisizione delle competenze linguistiche – notoriamente ancora carenti in chi vuole approcciarsi ad un cliente straniero – all’area della comunicazione e del marketing con corsi che affrontano il tema della vendita on line, della gestione del tempo, dell’utilizzo dei social e dell’accoglienza.

“La Confcommercio – sostiene il Presidente Vincenzo Bertino – vuole investire in formazione perché favorire le competenze professionali rappresenta un tassello importante nella costruzione di un’economia della conoscenza fondamentale per promuovere l’innovazione e valorizzare le eccellenze”.

Chi vuole davvero essere al passo con i cambiamenti avrà la possibilità di farlo anche grazie alle risorse messe a disposizione dai fondi pubblici o dagli Enti bilaterali del turismo e del terziario.

Tutte le informazioni di dettaglio possono esser richieste agli uffici di Savona – corso Ricci,14 – tel 019 8331340/1/2, asfoter@confcommerciosavona.it e potrete seguirci sulla nostra pagina facebook.