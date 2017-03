GENOVA. 4 MAR. L’ascensore di Villa Scassi, che collega via Cantore con corso Scassi e l’ospedale, da lunedì 6 marzo sarà finalmente in servizio per l’intera giornata.

Sarà pertanto aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Con il prolungamento orario del nuovo impianto, il bus sostitutivo HS non sarà più in servizio da mercoledì 8 marzo.