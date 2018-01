Artesina verso (e oltre) l’Epifania. Domenica il football free style

ARTESINA. 3 GEN. Brilla Artesina tra Natale e l’Epifania, ma non solo… La stagione sciistica piemontese è letteralmente presa d’assalto dai turisti, in particolare a Capodanno con la Piazza allietata da musica e divertimento, dalla Baby Dance della mascotte Pinky e dall’arrivo della tradizionale fiaccolata con protagonisti bambini e maestri. Un momento davvero speciale e suggestivo, emozioni immortalate dai flash di centinaia di macchine fotografiche e telefonini. Famiglie con bambini sfruttano l’opportunità davvero unica di vivere giornate di neve e relax in un contesto family friendly. C’è chi preferische trascorrere la propria giornata con gli sci ai piedi ma anche chi preferisce immergersi negli eventi. Oggi, mercoledì 3 gennaio, è il momento del Villaggio Solidale, caratterizzato dagli antichi mestieri e dai figuranti del Presepe di Pianvignale. Ogni giorno, sulla Piazza a partire dalle 12, Pinky incontra i bambini e balla assieme a loro. Grande attesa sabato per l’arrivo della Befana mentre domenica appuntamento con lo show di Paolo Rossi e il football free style sulla neve con presentazione ufficiale dei camp estivi 2018.

Un inverno ricco di neve ed eventi, da trascorrere ad Artesina con tante novità in arrivo. Aggiornamenti in tempo reale sul sito www.Artesina.it e sulla pagina facebook Artesina Mondoleski.