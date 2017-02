Artesina capitale delle mascotte

ARTESINA. 23 FEB. Dopo il successo per la riuscitissima festa del suo 53° compleanno, Artesina si prepara per un nuovo grande week end di eventi dedicati alle famiglie. Al centro dell’attenzione, il dodicesimo annuale raduno nazionale sulla neve delle mascotte d’Italia. Un evento nato nel 2006, con l’obiettivo di creare un momento di contatto per i bambini con i personaggi della fantasia, gli enormi “pupazzoni”, che solitamente non si possono toccare ed avvicinare e che molto spesso per i più piccini fanno parte dell’immaginario. Missione compiuta per Pinky, il simpaticissimo coniglio rosa testimonial della località: fitta la serie di inviti rivolti ai colleghi di tutta Italia che tempestivamente confermano l’adesione presentandosi ai nastri di partenza di un divertentissimo slalom con gli sci in un contesto di festa ed allegria unico nel suo genere. La sfilata precede la discesa, i balli di gruppo con tutti i piccoli partecipanti e poi il bagno di folla con i più piccini, desiderosi di essere immortalati in un click con il personaggio preferito. L’evento sarà nuovamente fonte di scambio turistico grazie al “villaggio” allestito sulla piazza pedonale di Artesina. Tra gli ospiti, il simpaticissimo Prezzemolo, testimonial di Gardaland. L’arrivo delle mascotte in pista è previsto per le ore 13. Sabato e domenica prossimi si rinnova, inoltre, l’appuntamento con “Braciamo insieme”, una grigliatona all’insegna del sorriso e della condivisione. Domenica ritorna il “Villaggio solidale con i mestieri di una volta”, in collaborazione con la Pro loco di Frabosa Sottana e i figuranti del Presepe vivente di Pianvignale. Come sempre, saranno la musica e il divertimento ad accompagnare la permanenza dei turisti ad Artesina, località sempre più family friendly. Domenica, dalle ore 10, “Winter party” musicale con Radio Artesina Live e Baby Dance con giochi e intrattenimento.