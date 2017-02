Artesina bianca, week end di opportunità per gli sciatori liguri

ARTESINA. 10 FEB. La recentissima nevicata porta ad Artesina altri 70 cm di neve. Gli operatori sono al lavoro per la definizione di tutti gli impianti di risalita ed è già possibile per gli amanti del freeride si scendere lungo il versante dell’Alta Valle Ellero sino a località Rastello da dove risalire in quota con le seggiovie Rastello-Turra. L’abbondante neve caduta nelle ultime 36 ore è uno speciale ed anticipato regalo di compleanno per la stazione sciistica del Mondolè: fervono i preparativi per l’Artesina Snow Party” fissato per sabato 18 febbraio con musica, intrattenimento e divertimento per tutti. Il week end che sta per iniziare sarà accompagnato dalle note di Radio Artesina, ufficiale colonna sonora di un inverno speciale, e domenica, grazie allo storico speaker e deejay Giovanni Carrara, ci sarà anche musica dal vivo. E ancora baby dance con Pinky per una piazza pedonale sempre più ricca di entusiasmo!

Artesina conferma la sua vocazione di montagna “family friendly”. L’offerta, per bambini e famiglie, è sempre variegata. Attiva “Le fate della neve”, la nuova e apprezzata area ludica educativa per i più piccoli (3-6 anni), a contatto con personale qualificato, mentre i genitori si godono le piste.

Aggiornamenti e novità su Artesina sono sempre disponibili sul sito www.artesina.it e sulla pagina www.facebook.com/Artesina/ (Infoline 0174242000).