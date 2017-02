Artesina accoglie i Winter Games

ARTESINA. 4 FEB. Si apre oggi un week end speciale ad Artesina con i winter games sulla neve. E’ tempo di “Artesina 4 WD Experience” con mezzi di ogni tipo. Oggi ci sarà l’apertura del “Suzuki Village” con esposizione Suzuki Ignis. Alle 15 la registrazione dei partecipanti e il coktail di benvenuto, alle 17 il via alla gimkana su tracciato innevato mentre a seguire ci sarà il percorso in motoslitta con prove di differente abilità. Al “bombardino time” per tutti i concorrenti, seguiranno la cena (ore 20:30) e la caccia al tesoro in auto “Trova lo Ski Pass” (ore 22). Domani in mattinata, la gara di slalom gigante e la premiazione dei Winter Games.

Oggi è domani appuntamento anche con “Braciamo…insieme!” la grigliata in piazza a cura di Casa Marguareis e Al Bidone. Una bella occasione di festa per degustare piatti alla brace per gli amanti del barbecue. Proseguono anche le numerose attività per le famiglie. “Le fate della neve” è la nuova e apprezzata area ludica educativa per i più piccoli (3-6 anni), a contatto con personale qualificato, mentre i genitori si godono le piste.

Il week end sarà accompagnato dalle note di Radio Artesina. La web radio della stazione sciistica, una splendida colonna sonora dell’inverno con tante informazioni utili per vivere Artesina, sarà live domenica con l’intrattenimento curato da Giovanni Carrara, storico speaker e deejay.