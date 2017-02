Arte Genova 2017: Galleria Merighi “regala” Mark Kostabi al pubblico genovese

GENOVA. 19 FEB. Una sorpresa ed un’emozione incredibile. E’ stato questo il regalo offerta dalla Galleria Merighi ai visitatori di Arte Genova 2017 che nel pomeriggio di oggi, domenica 19 febbraio, hanno avuto la fortuna, all’interno dello stand della storica galleria di Via David Chiossone, a due passi da Piazza De Ferrari, di ‘imbattersi’ in uno dei più noti, stimati e ammirati protagonisti dell’arte contemporanea mondiale. Il famosissimo pittore e compositore statunitense Mark Kostabi era infatti presente, in carne ed ossa, nello stand Merighi, tra alcune delle sue straordinarie opere, per incontrare il pubblico. Un pubblico che, resosi conto di chi effettivamente fosse quel bel signore biondo che scherzava col gallerista Pier Merighi, ha letteralmente preso d’assalto lo stand per foto, selfie, e complimenti all’artista.

Dal 1987 Mark Kostabi è universalmente riconosciuto come artista internazionale, visto che le sue opere vengono richieste da gallerie di Giappone, Stati Uniti, Australia e Germania. Nel 1988 fonda “Kostabi World”: il suo studio, galleria, ufficio a New York. Questa struttura produce grazie ai molti assistenti circa 1000 quadri all’anno, di cui solo una piccola parte porta la firma del maestro. Dal 1996 divide la sua vita tra New York e Roma dove diventa un modello per molti artisti italiani. Nei suoi dipinti sono presenti delle vere e proprie costanti, come la citazione di altre opere e la raffigurazione di soggetti senza volto che richiamano le figure dei manichini di De Chirico.

Negli ultimi anni si è dedicato al disegno di marchi pubblicitari tra i quali gli orologi Swatch, tazze per caffè espresso, accessori per il computer e recentemente ha ricreato la maglia rosa del Giro d’Italia. Ha rilasciato interviste alla CNN e al canale MTV oltre che a numerose riviste e settimanali quali: New York Times, People, Vogue, Playboy, Forbes, New York Magazine, Domus, Artforum, Art in America, Artnews Arts, Flash Art e Tema Celeste. L’ultima intervista fu concessa a Radio uno New York con il noto presentatore italiano Tino Maiolo.

M.F.