Arte Genova 2017 domenica fa il pieno: incredibile successo di pubblico

GENOVA. 19 FEB. Un incredibile successo di pubblico, con migliaia di persone che nella giornata di oggi 19 febbraio hanno affollato il padiglione blu della Fiera del Mare per trascorrere una domenica diversa, all’insegna dell’arte e della cultura. Così si presentava oggi Arte Genova 2017, la quattro giorni arte moderna e contemporanea che, per il 13° anno consecutivo, ha portato mostre, eventi e presentazioni all’ombra della lanterna.

E l’incredibile affluenza registrata oggi non può non essere considerata un segnale positivo e incoraggiante circa la voglia da parte del pubblico genovese di aprirsi all’arte, alla novità, alla curiosità, alla voglia di bellezza, di conoscenza e di creatività. Una voglia che si respira in ogni angolo dell’esposizione internazionale, che ospita circa 150 espositori per oltre 1000 artisti provenienti da tutto il mondo. Artisti tra cui spiccano mostri sacri come Andy Warhol, Lucio Fontana, Giorgio De Chirico, Giacomo Balla, Alberto Burri, Carlo Carrà, Agostino Bonalumi, Mario Sironi, Giorgio Morandi, Mario Schifano, Arnaldo Pomodoro, Alighiero Boetti, Paul Jenkins, e molti altri. Ma non solo. Perchè il vastissimo ventaglio dell’offerta presente comprende sia i nomi più quotati, innovativi e ammirati del panorama artistico contemporaneo, che un variegato campionario di talenti emergenti, oltre a novità e autentiche chicche. Tutte apprezzate da un pubblico altrettanto variegato, che ha visto collezionisti ed esperti del settore mescolarsi tra gli stand insieme ad appassionati e semplici curiosi, uniti da unanime apprezzamento nei confronti di un evento che, ancora una volta, non ha deluso le aspettative di nessuno.

Per visitare Arte Genova 2017 c’è tempo ancora domani, lunedì 20 febbraio, dalle 10 del mattino fino alle 13. Altrimenti si rischia di dover aspettare un anno intero.

M.F.