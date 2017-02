“Arsenico e vecchi merletti” al Garage

GENOVA. 24 FEB. Sabato 25 febbraio alle ore 21,00 e domenica 26 febbraio in replica alle ore 17,00 alla sala Diana del Teatro Garage va in scena la commedia Arsenico e Vecchi Merletti a cura della compagnia Il Crocogufo, per la regia di Angelo Formato.

“Arsenic and old lance” scritta nel 1939 da Joseph Kesselring è una delle opere più famose del teatro americano. Debuttò il 10 gennaio 1941 al Fulton Theatre di New York e rimase in scena al Hudson Theatre fino al 17 giugno 1944 per 1444 repliche. Delle dodici commedie di Kesselrin, questa è l’unica ad avere successo, tanto che il New York Times la definì “così divertente che nessuno la dimenticherà mai”. Da allora infatti, la commedia è stata rappresentata continuamente diventando un classico del teatro mondiale. L’opera è universalmente conosciuta grazie all’adattamento cinematografico del 1944 di Frank Capra, con una delle più amate interpretazioni di Cary Grant.

La storia, arcinota, ha come protagonista Mortimer Brewster, critico teatrale, ex scapolo convinto e ora fresco sposo, alle prese con la sua pazza famiglia: le sue care e simpatiche zie che per “carità cristiana” avvelenano tutte le persone sole che ospitano nella loro casa e ne danno degna sepoltura in cantina; il fratello Teddy che crede di essere Theodor Roosevelt e l’altro fratello Jonathan, pericoloso assassino psicopatico.

La vicenda si svolge nella Brooklyn anni ’40 in un intreccio ricco di colpi di scena e situazioni esilaranti che si susseguono incessanti fino al sospirato finale.

Sul palcoscenico del Garage Alessandro Silvio, Federica Menini, Ornella Sansalone, Angelo Formato, Franco Baldan, Alice Saracco, Francesco De Rose, Alessandro Rosolini, Gianpiero Terrana, Elisabetta Dellepiane, Nicola Sansalone.

FRANCESCA CAMPONERO

Ingresso: intero € 12,00 ridotto 9,00

LE PREVENDITE SI EFFETTUANO PRESSO UFFICIO TEATRO GARAGE via Casoni 5-3-B Genova da lunedì a giovedì ore 15,00 -18,00 tel 010.511447 info@teatrogarage.it

la biglietteria alla Sala Diana apre a partire dalle 20,00.