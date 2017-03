GENOVA. 8 MAR. Il centro accoglienza straordinario (Cas) di San Benigno si farà con il coinvolgimento degli abitanti e delle istituzioni. Lo ha ribadito oggi la prefetta di Genova Fiamma Spena ai margini delle manifestazioni per l’8 Marzo: “L’area di San Benigno è di proprietà del demanio e lo Stato ha come priorità la valorizzazione dei propri beni – ha detto la prefetta – la soluzione del Cas nell’ex bocciodromo appare praticabile. Dunque si va avanti tenendo conto delle istanze degli enti interessati e degli abitanti”.

L’ex bocciodromo di San Benigno potrà ospitare da 100 a 130 stranieri. Contro il progetto si sono subito schierati le amministrazioni di centrosinistra del Comune di Genova e del Municipio Centro Ovest, da sempre schierate a favore dei migranti.

Intanto, loro arrivano a frotte: complessivamente circa 750 quelli censiti dall’inizio dell’anno. Ecco gli ultimi due comunicati della Prefettura.

“Si comunica che lunedì 06/03/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti da CATANIA così distribuiti: 21 per Genova, 9 per La Spezia, 12 per Savona e 8 per Imperia . Si comunica che lunedì 06/03/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti da POZZALLO (RG) così distribuiti: 20 per Genova, 9 per La Spezia, 12 per Savona e 9 per Imperia. Si comunica che lunedì 06/03/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti da AUGUSTA (SR) così distribuiti: 20 per Genova, 9 per La Spezia, 12 per Savona e 9 per Imperia. Gli stessi sono stati ospitati in strutture di accoglienza temporanea site sul territorio della Regione.

I migranti destinati a Genova sono stati accolti per lo screening sanitario presso la struttura in Genova Campi e quindi assegnati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio metropolitano”.

“Si comunica che in data 3 marzo 2017 sono arrivati da Pozzallo (SR) 50 migranti destinati alla Regione Liguria, così distribuiti: 19 a Genova, 12 a Savona, 10 a Imperia e 9 a La Spezia. Gli stessi sono stati ospitati in strutture di accoglienza temporanea site sul territorio della Regione.

I migranti destinati a Genova sono stati accolti per lo screening sanitario presso la struttura in Genova Campi e quindi assegnati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio metropolitano”.

http://www.prefettura.it/genova/contenuti/5543815.htm