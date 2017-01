Arriva Puntata Zero al Politeama

GENOVA. 23 GEN. Da giovedì 26 a domenica 29 gennaio ore 21.00 al Teatro Politeama arriva una nuova compagnia comica di cui faranno parte sei grandi protagonisti della comicità genovese e nazionale: Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, Enzo Paci, Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci e Pippo Lamberti, che porta in scena uno spettacolo nuovo dal titolo Puntata Zero.

Sei fuoriclasse della scena comica italiana, resi celebri da trasmissioni televisive come Zelig, Colorado e Ciro e dalla loro storica appartenenza ai Cavalli Marci, saranno tutti insieme per dar vita ad uno show, con la regia di Luca Bizzarri e prodotto dal Politeama Genovese, che si preannuncia come uno degli eventi imperdibili della stagione teatrale 2017.

Prezzi da euro 23 a euro 28 + diritti di prevendita.