Arriva al Teatro della Tosse “A House in Asia”

GENOVA. 28 MAR. Dal 31 marzo al 2 aprile arriva al teatro della Tosse di Genova lo spettacolo A House in Asia dei catalani Agrupación Señor Serrano, una produzione GREC 2014 Festival de Barcelona, Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan, Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, Monty Kultuurfaktorij, La Fabrique du Théâtre – Province de Hainaut – Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) e Institut Ramon Llull. Leone D’argento alla Biennale Venezia 2015. Un miracoloso incontro tra teatro e cinema, tra videogioco e artigianato, tra satira ed estetica.

Lo spettacolo è in inglese con sovratitoli in italiano e racconta di una casa dove “Geronimo” si nasconde in Pakistan. Una copia esatta di quella casa in una base militare del North Carolina. Una terza casa, sempre identica, ricostruita su un set in Giordania, dove si sta girando un film. Uno Sceriffo ossessionato da una balena bianca.Cowboy e indiani. Aerei e birre. Copie, strategie, riproduzioni e cheeseburger.

Con la sua inconfondibile modalità artistica fatta di modellini in scala, proiezioni video, regia in presa diretta e performance, Agrupación Señor Serrano presenta un “western teatrale” in cui la realtà e le sue copie si confondono, disegnando un ritratto pop impietoso del decennio post 11 settembre, un seme per il 21 secolo.

Il collettivo catalano Agrupación Señor Serrano scatena sulla scena un dispositivo che mescola modelli in scala, proiezioni video, regia in presa diretta, videogiochi, mondi virtuali e performance, per raccontare la caccia all’uomo più importante del XXI secolo: la localizzazione e la cattura di Osama Bin Laden. A house in Asia è senza dubbio il western teatrale dei catalani più esplosivi della scena europea.

FRANCESCA CAMPONERO

Costo Biglietto: 24 euro

Info: www.teatrodellatosse.it

Tel.: 0102470793