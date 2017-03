Arresto dominicani Sampierdarena (approfondimento)

GENOVA. 4 MAR. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio quattro cittadini sudamericani, tutti gravati da precedenti di polizia per il medesimo reato, che avevano una base di spaccio in Corso Martinetti.

Nell’ambito dei costanti servizi rivolti al contrasto dello spaccio di droga al dettaglio, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha monitorato per lungo tempo uno stabile nella zona di Sampierdarena, controllando e pedinando gli occupanti di un appartamento.

Quando i poliziotti sono intervenuti nell’abitazione tenuta sotto osservazione, hanno scoperto che era in corso un vero e proprio summit tra spacciatori.

Sul tavolo, infatti, gli agenti hanno sequestrato circa 40 grammi di cocaina, in sasso ed in polvere, materiale per il confezionamento, un’ingente quantità di sostanza da taglio e, soprattutto, diverse confezioni contenenti sostanze acide, verosimilmente utilizzate “tagliare” la sostanza madre, aumentandone gli effetti eccitanti.

Sono in corso ulteriori indagini, anche di carattere chimico, sulle sostanze sequestrate e sulla destinazione finale dello stupefacente.

Gli arrestati, tutti cittadini dominicani, Arias Vasquez Junior Alexis, di 22 anni, Tejeda Cruz Anderson e James Feliz Mario Leonel, entrambi 34enni e Espinosa Llanos Andres Felipe, di 38 anni, sono stati condotti presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.