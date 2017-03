Arrestato pusher algerino con 250 grammi di eroina

GENOVA. 2 MAR. Un 34enne algerino, irregolare sul territorio, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia.

Nell’ambito di un servizio rivolto al contrasto dello spaccio di droga al dettaglio, agenti della Mobile ha posto sotto monitoraggio lo straniero, già noto agli operatori come pusher molto attivo nel centro storico e recentemente segnalato anche dalle Volanti della Questura.

Dopo un’incessante attività di osservazione, controllo e pedinamento protrattasi fino alla tarda serata, gli agenti sono intervenuti in via Carbone, dove avevano notato il soggetto introdursi furtivamente in un’area verde per poi venirne rapidamente fuori.

Visti gli agenti l’uomo ha estratto un grosso involucro in cellophane dalla tasca del giubbotto e lo ha lanciato sotto un’autovettura lì parcheggiata.

L’incarto, recuperato dal personale operante, è risultato contenere 14 pacchetti di eroina per un peso complessivo di circa 250 grammi. Il pusher, bloccato e perquisito, è stato inoltre trovato in con 350 euroin banconote di vario taglio, sequestrati come provento dell’attività illecita unitamente ad alcuni telefoni cellulari.

Sono in corso ulteriori indagini tese a ricostruire la rete di spaccio nella quale l’uomo era inserito.

Al termine degli atti di rito l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Marassi.