IMPERIA. 21 GEN. Un viaggio rischioso, ma che aveva fatto guadagnare 6mila euro a due passeur. La polizia ha fermato al valico autostradale di Ventimiglia un furgone con 41 stranieri a bordo, tutti giovani maschi provenienti per la maggior parte da Paesi africani. I migranti stipati nel veicolo volevano raggiungere la Francia. Gli agenti hanno arrestato uno dei due passeur perché il complice, ossia il conducente, è riuscito a scappare. Si tratta di un albanese di 21 anni, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con l’aggravante del trattamento disumano.

I migranti, infatti, erano allo stremo delle forze perché rinchiusi in uno spazio quasi privo di aria. Alcuni di loro hanno dichiarato di avere pagato 150 euro a testa per attraversare illegalmente il confine. I migranti risultano provenienti per la gran parte da Guinea, Senegal, Nigeria, Costa d’Avorio. Sono stati salvati, soccorsi e rifocillati dai poliziotti e dai volontari della Croce Rossa.

Stamane il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’albanese arrestato dai poliziotti.