Arrestato in via Bellucci noto spacciatore di eroina

GENOVA. 19 GEN. Nell’ambito di un mirato servizio rivolto al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro storico cittadino, personale della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, impegnato in un pattugliamento appiedato, ha notato l’uomo, già conosciuto agli agenti come attivo spacciatore di eroina al dettaglio in quella zona, mentre si aggirava con fare sospetto in via Dino Bellucci.

I poliziotti hanno deciso pertanto di controllarlo ma lui, dopo aver simulato il gesto di estrarre i documenti dalla tasca, ha spintonato violentemente gli agenti tentando di darsi alla fuga.

Bloccato, ha tenato di divincolarsi e di disfarsi di 4 involucri che, recuperati, sono risultati contenere oltre 40 grammi di eroina.

Lo spacciatore, arrestato e condotto in Questura, è stato trovato anche in possesso di 305 euro in banconote di piccolo taglio, sicuro provento della frenetica attività di spaccio esercitata nel centro storico cittadino.

Al termine degli atti di rito, è stato associato al carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.