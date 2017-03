Arrestato il rapinatore delle farmacie: è un 49enne genovese

GENOVA. 28 MAR. La polizia ha individuato l’autore delle ultime rapine a mano armata avvenute nel capoluogo e che avevano destato molta apprensione tra la categoria dei farmacisti del centro storico.

L’attività di PG condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, Pm Scorza, ha avuto una svolta decisiva grazie allo sviluppo dei fotogrammi dell’impianto di video sorveglianza degli esercizi colpiti, che avevano immortalato l’autore, ma soprattutto al capillare servizio antirapina posto in essere dagli uomini della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso.

L’autore, P.M., genovese 49enne, è stato bloccato all’esterno della farmacia di Carignano dagli agenti prima che potesse commettere un’ulteriore rapina.

L’uomo, disoccupato e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di tutti gli indumenti utilizzati per commettere le ultime rapine, nonché del particolare coltello con manico in legno adoperato per minacciare i titolari.

Allo stesso vengono contestate la rapina del 16 marzo in danno della farmacia Nostra Signora del Monte di Via G.B. D’Albertis 15r, dove erano stati asportati 1200,00€ circa; quella del 22 marzo in danno della farmacia Casana di Vico Casana 22r, con la sottrazione di 500,00 € circa e quella tentata del 25 marzo in danno della farmacia del Carmine di Salita Polleri 20r, non consumata solo per la reazione di una delle farmaciste.

Con l’arresto odierno, gli agenti della squadra mobile ligure hanno individuato tutti gli autori delle rapine consumate ai danni di farmacie dall’inizio dell’anno.