Arrestato il padre della ragazzina accoltellata

GENOVA. 27 FEB. Il padre della ragazzina accoltellata domenica a Teglia è stato arrestato su disposizione del sostituto procuratore genovese Maresca.

L’uomo, un ecuadoriano di 40 anni segnalato per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato durante la notte al termine di un lungo interrogatorio durante il quale è caduto più volte in contraddizione.

La ragazzina, 12 anni, è stata ferita gravemente all’addome con una coltellata ed è stata portata al Gaslini dove ha subito un intervento.

Secondo quanto riferito dal padre il fatto sarebbe accaduto a Genova Teglia, ad opera di nordafricano, ma la sua testimonianza non ha convinto gli investigatori.

Infatti, ha riferito che la figlia è rimasta ferita mentre lui litigava con un uomo a un distributore di benzina in via Teglia, dove però non sarebbero state trovate tracce di sangue. Inoltre non si capisce come lui stesso non sia rimasto ferito nella colluttazione con l’ipotetico nordafricano e perché si trovanne a Teglia, in Valpolcevera e non a Lavagna, dove lui vive.

Dei dubbi salgono anche per il fatto che il padre abbia portato la figlia direttamente in ospedale, sembra a bordo dell’auto di un amico, qualche ore dopo il ferimento e no abbia chiamato da subito la polizia.