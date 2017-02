Arrestato dalla polizia ladro acrobata albanese

GENOVA. 24 FEB. La polizia ha arrestato un albanese Rica Gjergi, 33 anni, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova per furto pluriaggravato in concorso.

Rica Gjergi, domiciliato a Genova è ritenuto responsabile di una serie di furti e di tentativi di furto in abitazione, commessi in quartieri residenziali di Genova ed a Rapallo, tra i mesi di marzo e maggio dello scorso anno.

Dalle indagini, condotte dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è emerso che il giovane, assieme al complice Lorenc Jazo, già arresttao alcuni mesi fa, dopo aver individuato gli stabili dove colpire ed approfittando dell’oscurità delle prime ore della sera, si arrampicavano sino ai piani più alti utilizzando tubature esterne.

Quindi, dopo aver forzato infissi o approfittando di porta-finestre lasciate socchiuse, si introducevano nelle abitazioni ove asportavano soldi, gioielli e orologi di valore, sradicando le casseforti utilizzando un flessibile.

Al fine di “lavorare” indisturbati ed evitare di essere sorpresi dai proprietari qualora avessero fatto rientro in casa in quei momenti, erano soliti assicurare la porta di ingresso dall’interno utilizzando il “ferro morto”; mentre, per segnalare l’eventuale arrivo della polizia, uno di essi era solito fermarsi a fare da “palo” nei pressi dello stabile.