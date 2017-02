Arrestato dai carabinieri rapinatore seriale di gioiellerie

SAVONA. 23 FEB. I carabinieri del nucleo investigativo di Savona hanno arrestato un rapinatore seriale di gioiellerie. Si tratta di un 40enne, Giovanni De Bortoli, originario di Vezza d’Alba.

L’uomo è accusato di aver compiuto tre rapine a Savona a partire dall’agosto 2016 e di averne tentata una quarta.

Tre quelli messi a segno: il 3 agosto in via Paleocapa, il 12 agosto e il 30 dicembre in via Torino. A questi si aggiunge un quarto colpo fallito il 29 ottobre in una tabaccheria.

Proprio nella tentata rapina alla tabaccheria, sventata dalla reazione del titolare, il rapinatore ha lasciato l’impronta parziale che ha permesso ai carabinieri del Ris di Parma di individuarlo nella banca dati.

I militari sono risaliti alla sua auto, una Audi A4, scoprendo che era stata rilevata da alcuni lettori di targhe a Savona e in autostrada.

L’uomo per le rapine usava la sua auto ma ne copriva la targa con una falsa.