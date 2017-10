GENOVA. 4 OTT. Questa notte, le volanti della Questura hanno effettuato un servizio di controllo nella zona di Via Gramsci, per contrastare la vendita di stupefacenti.

Dai loro punti di osservazione gli agenti hanno notato un soggetto, con indosso un cappello di lana, che si muoveva di continuo tra le scalinate della metropolitana ed un vicino esercizio di ristoro self service. In particolare, il pusher veniva avvicinato dai passanti a cui, dopo una trattativa, cedeva qualcosa che prendeva dalla bocca, ricevendo in cambio del denaro che andava immediatamente a consegnare ad una seconda persona che rimaneva più defilata.

Dopo l’acquisto perfezionato con un cliente sopraggiunto in taxi, i poliziotti hanno fermato l’acquirente, a cui hanno sequestrato 5 dosi di cocaina comprate per 80 euro. Nel frattempo lo spacciatore col cappello di lana si è allontanato a bordo di un’auto, condotta da un terzo individuo. Il duo è stato fermato poco dopo in Via Buozzi dove l’autista, un senegalese di 43 anni, ha opposto resistenza al controllo venendo comunque bloccato.





A quest’ultimo è stata sequestrata una dose di cocaina, nascosta in bocca, nonché 120 euro.

Il passeggero, suo connazionale e coetaneo, è stato a sua volta trovato in possesso di un involucro contenete hashish, custodito nel cappello di lana, e 255 euro.

Il “cassiere”, un 22enne originario del Gabon rimasto in un primo tempo in Via Gramsci, si è successivamente allontanato a bordo di un taxi. Fermato anch’egli in Via Buozzi, dove gli sono stati sequestrati 540 euro.

I primi due arrestati hanno numerosi precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti ed il terzo per reati contro il patrimonio.