SAVONA. 23 FEBBR. Uno dei più apprezzati chef della Liguria, l’alassino Leonardo Nappi, ha presentato il suo ultimo impegno letterario: “Il tempo che noi viviamo”. Il volume raccoglie ottantuno testi fra poesie, aneddoti, pensieri, riflessioni e scritti vari che l’autore ha voluto pubblicare per dedicarle alla sua donatrice, alla sua famiglia ed a tutti i suoi amici più cari. A presentarlo sono stati il sindaco di Arnasco Alfredino Gallizia ed il giornalista e critico letterario Adalberto Guzzinati. Nappi è uno dei più noti cuochi della Riviera di Ponente e per molti anni docente di cucina presso l’Istituto alberghiero “Giancardi” di Alassio.

L’ autore ha dato alle stampe questo quinto volume con il quale ha voluto sintetizzare le proprie vicende personali e sociali, le tematiche contemporanee che maggiormente lo hanno colpito ed hanno contraddistinto proprio questi ultimi anni della nostra esistenza: “Si tratta- ha detto in occasione della presentazione il giornalista e critico Adalberto Guzzinati- di componimenti dedicati soprattutto ad esperienze personali e dirette di Leonardo, riferite ad episodi ed eventi che lo hanno portato a riflettere sui grandi ed eterni temi dell’esistenza umana. Si tratta di una serie di scritti che riescono a comunicare con forza ed a tutti il ricco, sensibile e delicato mondo interiore dello chef Nappi”.

L’ autore, nato a Molfetta (BA), è ormai un alassino doc ed ad Alassio si è anche impegnato, non solo in campo educativo, come docente, ma anche in campo politico e civile come consigliere comunale e soprattutto come attento osservatore della vita quotidiana nella “Città del Muretto”. Attualmente Nappi insegna all’ Unitre di Alassio ed organizza i corsi “Dalla Cucina alla Pasticceria” (presso l’ISS “Giancardi- Galilei- Aicardi”) indirizzati a professionisti, e non, per lo sviluppo e la conoscenza delle tematiche della ristorazione. Il volume (edito dalla Tipografia Natgraf di Loano, 98 pagine) sarà anche presentato in primavera al Giardino Letterario di Gerry Delfino ed alla Rassegna del Libro Ligure di Peagna dove in passato sono stati già presentati ed esposti i suoi precedenti quattro libri.

CLAUDIO ALMANZI