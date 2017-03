Arnasco: la Rampin ha aperto la rassegna teatrale

SAVONA. 22 MARZ. L’ altra sera, ospite del Centro-Teatro Polivalente “dell’ Olivo” di Arnasco, è stata la nota artista padovana Marisa Rampin che ha riscosso un grande successo con uno scoppiettante spettacolo, di cabaret con cena, che ha aperto la undicesima edizione della rassegna di Arnasco. Grande soddisfazione per Alfredino Gallizia, il sindaco dell’attivissimo centro dell’entroterra albenganese che da anni è impegnato anche a sostenere il teatro dialettale. Arnasco ha infatti una lunga tradizione di interessanti rassegne che in numerosi anni di programmazione ha consentito di far conoscere e di esibirsi decine di compagnie dilettantistiche ed amatoriali, oltre che tanti artisti già affermati:

“ Siamo grati – ci ha detto Alfredino Gallizia- alla bravissima Marisa Rampin di averci fatto trascorrere una bella serata di divertimento ed in amicizia. Dopo la Rampin avremo altri tre spettacoli di rilievo grazie ai quali speriamo anche quest’anno di ottenere lo stesso successo e gradimento avuto dalle precedenti rassegne alle quali hanno presenziato oltre a cittadini di Arnasco anche tanti appassionati ed amici provenienti dai comuni limitrofi”.

Sabato 25 la Compagnia “Seinscena” presenterà “Quel tipo di gente- Omaggio ad Alan Bennett”. Sul palco saliranno Anna Alluto, Jury Biale, Anna Codino, Glauco Desalvo, Sandro Giacardi, Jacopo Marchisio, Ginevra Pesenti, Margherita Sirello, Fiorenza Siri e Mario Violetta. Scrittura e regia di Jacopo Marchisio.

La rassegna proseguirà l’ 8 aprile con il noto showman Nando Rizzo che si esibirà in un concerto acustico dedicato alla canzone d’autore, mentre a chiudere il cartellone di Arnasco sarà il 22 aprile la commedia “Se l’amore è un sì” con Federico Foce e Massimo Ivaldo.

Ad organizzare la undicesima rassegna è il comune di Arnasco, in collaborazione con il Gruppo Amici dell’Olivo, la Pro Loco di Arnasco, la Protezione civile di Arnasco, e l’Unione Polisportiva Arnasco. Gli spettacoli si svolgono tutti presso la accogliente Sala del Teatro Polivalente del Comune di Arnasco con inizio alle 21 e 15.

CLAUDIO ALMANZI