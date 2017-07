GENOVA. 8 LUG. Nell’ambito dell’attività programmata e pianificata, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Genova per il controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riferimento all’area del centro storico cittadino, area Expò, Porto Antico, Piazza della Commenda e via Prè, ieri pomeriggio (dalle 13 alle 19) i carabinieri hanno identificato e controllato 50 persone.

I militari, supportati dall’unità cinofila di Albenga, hanno svolto mirati servizi di pattuglia, fermando gli avventori di numerosi bar presenti nelle zone sopra citate e controllando 10 esercizi commerciali. Sono stati impiegati circa 20 carabinieri.

I residenti, tuttavia, avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine soprattutto durante le ore serali e notturne.