Ariston pro ballet porta al Verdi “Love & Tango”

GENOVA. 11 GEN. Domenica 22 gennaio 2017 alle ore 16.00 la compagnia di SanRemo Ariston pro ballet torna al Teatro Verdi di Sestri Ponente con una nuova produzione dal titolo Love & Tango per la regia di Marcello Algeri.

La Compagnia Ariston Proballet danzerà coreografie che uniscono la danza moderna allo spirito e al linguaggio del tango sulle splendide musiche di Astor Piazzolla che non hanno eguali per colore, modernità ed espressività.

I passi del tango argentino lasceranno spazio ad una tecnica neoclassico moderna che renderò complice il pubblico per la sua accattivante energia. Pubblico che per altro verrà coinvolto in prima persona nello spettacolo e sarà invitato a danzare assieme agli artisti. Il balletto e’ una revisione del tango argentino in chiave moderna per superare il suo carattere popolare e avvicinarlo ai giorni nostri, con movimenti ed espressioni contemporanee che lasciano pero’ spazio alla tradizione e alla forza di seduzione del tango tradizionale. La Compagnia ha cercato di andare oltre le atmosfere delle balere argentine e passare al di la’ di ogni barriera culturale con una coreografia moderna di grande valenza , energia e carattere . Attraverso un’operazione delicata ed incisiva nello stesso tempo, che riporta ad atmosfere mai dimenticate, si parla del mondo femminile, delle sue debolezze e della sua grande forza Varie e diverse sono le “esperienze ritmiche ed espressive” .

Questo Tango e’ un “PENSIERO CHE BALLA” è una danza di seduzione, quindi d’amore, filmati accompagnano con forza in questo cammino dove i ballerini, allacciati e pur abbandonati al loro gioco, le teste “ tirate a lucido” , gli sguardi, tracciano al suolo e nell’aria movimenti di piacere, di flessuosita’ di abbandoni, fra passi e gesti che hanno l’incisivita’ e la prepotenza di una conversazione di violenza , di intelligenza, d’amore e di libertà.

FRANCESCA CAMPONERO