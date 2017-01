SAVONA 28 GEN. Ultimo giorno di allenamenti ieri per il Savona che domenica affronterà l’Argentina alle ore 14.30 allo Stadio “Ezio Sclavi” di Arma di Taggia. Nonostante il freddo ed il vento che oggi soffiava sul “Bacigalupo” la squadra ha svolto una doppia seduta, quello del mattino è stato preceduto da una riunione tecnica nella sala video nel pomeriggio si è lavorato come sempre sulle palle da fermo e sulla tattica.

La presenza al campo della società nelle persone del Presidente Cristiano Cavaliere, Enrico Santucci oltre al Direttore Sportivo Roberto Canepa, dimostra l’importanza della gara di domenica e anche Mister Siciliano ha voluto sottolinearlo nella conferenza stampa di questa sera, ecco le parole del nostro allenatore: “Vogliamo proseguire sulla strada di domenica, con una prestazione all’altezza, sono sicuro che entreremo con il piglio giusto per far bene. Non ci saraà Fenati a centrocampo per la squalifica ma ho l’imbarazzo della scelta e sono sicuro che chiunque giocherà farà il suo dovere come sempre. Deciderò come consuetudine domani, sia gli uomini che il modulo, in base a quanto visto in settimana e per fortuna sono davvero in difficoltà nelle scelte perchè i ragazzi danno sempre il massimo ogni giorno.”