GENOVA. 8 GEN. Arenzano piccola Terra dei fuochi. Nel ponente genovese qualcuno brucia la rumenta (e non si sa se c’è dell’altro) a due passi dalle case. Quasi come avviene nell’area tristemente nota fra Napoli e Caserta. La denuncia, con la foto del rogo, è stata pubblicizzata oggi su Facebook da quelli di “Sei di Arenzano se…”. Non sarebbe la prima volta che accade un fatto del genere.

“Vorrei ringraziare -spiega un utente del gruppo Fb – l’individuo/proprietario del “campo” che confina con il condominio Smeraldo in via Marconi, per averci allietato anche questa domenica con il meraviglioso odore acre dovuto alla combustione della sua RUMENTA, a soli 4 metri dalla facciata, quindi in pieno centro abitato, non in campagna. (vietato da leggi e perseguibile penalmente). Dopo varie telefonate, i vigili urbani dicono di chiamare la forestale, la forestale i vigili, i vigili i carabinieri(?) i carabinieri i vigili, e cosi via, intanto la rumenta brucia da anni a qualsiasi ora, d’estate ti sveglia alle 6 con la gola che brucia, aspettiamo che le autorità intervengano, ma dopo 5 anni ancora non si è visto nessuno…Magari è sotto tutela anche questa specie di ‘essere umano’…”.