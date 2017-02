Arbitri B: Nasca dirige lo Spezia, Manganiello l’Entella

LA SPEZIA 23 FEB. La Lega Serie B ha reso noti i nomi dei direttori di gara del prossimo week end.

Sara’ Luigi Nasca di Bari a dirigere la sfida del “Piola” tra le Aquile di mister Di Carlo ed il Novara guidato da mister Boscaglia, in programma sabato 25 febbraio alle ore 15:00 e valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B ConTe.it ’16/’17. Con lui gli assistenti Marco Citro (Battipaglia) e Michele Grossi (Frosinone); quarto ufficiale sarà Simone Sozza (Seregno).

Toccherà al signor Gianluca Manganiello di Pinerolo dirigere Entella-Carpi, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Il fischietto piemontese sarà affiancato dalla coppia di assistenti composta dai signori Luigi Rossi di Rovigo e Giuseppe Borzomì di Torino, quarto ufficiale sarà il signor Fabio Piscopo di Imperia.

Manganiello vanta 85 direzioni arbitrali in Serie B tra stagione regolare e fasi finali per un totale di 423 cartellini gialli estratti (media di 5 a partita). Cinque gli arbitraggi in Serie B.