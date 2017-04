Arbitri B: Ghersini per lo Spezia, Chiffi per l’Entella

LA SPEZIA 12 APR. La Lega Serie B ha reso noti gli arbitri del prossimo turno di Serie B.

Sarà Davide Ghersini di Cesena a dirigere la sfida del “Dino Manuzzi” tra le Aquile di mister Di Carlo ed il Cesena guidato da mister Camplone, in programma lunedì 17 aprile alle ore 20:30 e valida per la 15a giornata di ritorno del campionato di Serie B ConTe.it ’16/’17. Con lui gli assistenti Marco Chiocchi (Foligno) e Marco Bresmes (Bergamo); quarto ufficiale sarà Luca Massimi della sezione di Termoli.

E’ Daniele Chiffi di Padova, classe ’84, l’arbitro designato per la partita Entella-Ternana in programma sabato alle ore 15 allo stadio comunale di Chiavari. Sarà assistito da Pasquale Cangiano di Napoli e da Pietro Dei Giudici di Latina mentre Nicolò Cipriani di Empoli, arbitro di Lega Pro, sarà il quarto uomo.





Il fischietto veneto è al terzo anno nella Can B dove ha diretto complessivamente 47 incontri con 20 vittorie delle squadre di casa, 19 pareggi e 8 successi delle formazioni impegnate in trasferta. Chiffi vanta anche tre presenze in serie A.