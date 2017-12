Arbitri B: Balice dirige lo Spezia, Serra per l’Entella

La Lega Serie B ha reso noti i nomi dei direttori di gara del prossimo turno cadetto.

Sarà Antonello Balice della sezione di Termoli a dirigere la sfida del “Picco” tra le Aquile di Fabio Gallo e l’Avellino guidato da mister Novellino. L’incontro, in programma giovedì 21 dicembre alle ore 20:30 e valido per la 20a giornata del campionato di Serie B ConTe.it ’17/’18, vedrà come assistenti Marco Bresmes (Bergamo) e Davide Imperiale (Genova); quarto ufficiale sarà Riccardo Pinzani della sezione di Empoli.

Toccherà al signor Marco Serra di Torino dirigere Frosinone-Entella, penultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie B. Il fischietto piemontese sarà affiancato dalla coppia di assistenti composta dai signori Dei Giudici e Lombardi. Quarto ufficiale sarà il signor Di Martino di Teramo