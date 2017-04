Arbitri A: Russo per la Samp, Mariani per il Genoa

GENOVA 6 APR. La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha reso note le designazioni per la dodicesima giornata del girone di ritorno. La direzione della gara tra Udinese e Genoa, in programma domenica alla Dacia Arena con inizio alle 15, è stata affidata all’arbitro Maurizio Mariani esponente della sezione Aia di Aprilia. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Valerio Pegorin e Stefano Del Giovane, in rappresentanza dei distretti arbitrali di Latina e Albano Laziale. Il quarto ufficiale incaricato è Filippo Valeriani, tesserato nella sezione Aia di Ravenna. Il ruolo di addizionali d’area è stato conferito a Davide Massa e Daniele Martinelli, appartenenti alle sezioni arbitrali di Imperia e Roma 2.

È Carmine Russo di Nola l’arbitro designato a dirigere Sampdoria-Fiorentina, gara in programma domenica 9 aprile 2017 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 31.a giornata della Serie A TIM 2016/17. Ad affiancare il fischietto campano ci penseranno gli assistenti Giulio Dobosz di Roma 2 e Giuseppe De Pinto di Bari; quarto ufficiale sarà Gianluca Vuoto di Livorno; gli arbitri addizionali saranno Luca Pairetto di Nichelino e Gianluca Aureliano di Bologna.