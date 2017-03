Arbitri A: Russo per il Genoa, Tagliavento per la Samp

GENOVA 16 MAR. La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha reso note le designazioni per la decima giornata del girone di ritorno. La direzione dell’anticipo allo stadio Meazza tra Genoa e Milan, in programma sabato alle 20:45 (diretta tv al Museo della Storia del Genoa previa prenotazione alla Fondazione), è stata affidata all’arbitro Carmine Russo esponente della sezione Aia di Nola. L’incarico di assistenti è stato assegnato a Marco Barbirati e Giorgio Peretti, in rappresentanza dei distretti arbitrali di Ferrara e Verona. Il quarto ufficiale è Giacomo Paganessi, tesserato nella sezione Aia di Bergamo. Il ruolo di arbitri addizionali è stato conferito a Massimiliano Irrati e Juan Luca Sacchi, tesserati nelle sezioni arbitrali di Pistoia e Macerata.

È Paolo Tagliavento di Terni l’arbitro designato a dirigere Sampdoria-Juventus, gara in programma domenica 18 marzo 2017 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 29.a giornata della Serie A TIM 2016/17. Ad affiancare il fischietto umbro ci penseranno gli assistenti Mauro Tonolini e Alberto Tegoni di Milano; quarto ufficiale sarà Fabrizio Posado di Bari; gli arbitri addizionali saranno Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Domenico Celi di Bari.